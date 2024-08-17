А. Мостовой: Мбаппе, Беллингем, Родриго и Винисиус сделают «Реал» фаворитом всех турниров

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА, а также высказался о перспективах мадридского клуба.

«Я думаю, что выиграл фаворит этого Суперкубка. Это, конечно был, есть и останется «Реал Мадрид». Другое дело – это мой прогноз. Я думал, что игра будет сложной для «бланкос». Было непонятно, кто в каком состоянии вернулся в клуб после Евро. Как там Мбаппе после травмы носа? Как там Беллингем?

Поэтому первый тайм, наверное, и получился таким скомканным. «Реал» не смог воплотить своё преимущество в забитые мячи, а вот «Аталанта» тоже имела кое-какие возможности и моменты.

Во втором тайме гений и один из лучших нападающих мира Винисиус подтвердил свой статус. Быстро разобрался на фланге, прострелил на Вальверде, а уругваец забил в пустые ворота. После этого мяча всё встало на свои места. Стало понятно, что парни Анчелотти игру уже не упустят и, скорее всего, забьют ещё. Это они и сделали!

Я лишний раз убеждаюсь, что футболисты высокого уровня способны на многое. Конечно, атакующая четвёрка — Винисиус, Мбаппе, Беллингем. Родриго — сделает «Королевский клуб» фаворитом всех предстоящих турниров.

Почему прогнозировал конкурентную игру, как в первом тайме? Да потому что до перерыва были моменты, когда «Реал» попросту не знал, что делать. Но это происходило из-за того, что все в разном тонусе. Плюс такая звезда, как Мбаппе, должна была себя искать в футболе Анчелотти. Поэтому поначалу они немножко себя некомфортно чувствовали, это было заметно.

Другое дело — это мастера высочайшего класса, которые, конечно, со временем найдут себя и подстроятся, так и получилось во втором тайме.

Конечно, «Реал» — это грозная сила в предстоящем чемпионате Испании, в Лиге чемпионов, в различных турнирах. Здесь единственное, что может произойти, как часто бывает, не дай бог, кто-то получит травму.

Сможет ли кто-то из клубов навязать борьбу «Реалу» в этом сезоне? Конечно. На длинном пути, конечно же, будут потери, будут травмы, будут какие-то непредвиденные ситуации. Именно поэтому я считаю, что любая команда может составить конкуренцию «Реалу».

Однозначно нужно смотреть на конкурентов «Реала» ближе к конкретным матчам. Вот когда они будут играть, кто в каком состоянии к этому спаррингу подойдёт.

Есть ряд команд в Англии, в Испании, Германии. Пускай их немного, но та же «Бавария» всегда будет составлять конкуренцию. Ещё какие-то команды наверняка появятся», — сказал Александр Мостовой в эфире радио «Движение».

Напомним, «Реал» обыграл «Аталанту» в матче Суперкубка УЕФА со счётом 2:0.

«Реал» обыграл «Аталанту» в матче за Суперкубок УЕФА