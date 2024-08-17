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Гиорги Шелия высказался о неудачном старте «Ахмата» в РПЛ

Гиорги Шелия высказался о неудачном старте «Ахмата» в РПЛ
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия прокомментировал результаты грозненцев в стартовых турах нового сезона Российской Премьер-Лиги. Бело-зелёные в четырёх матчах чемпионата набрали три очка, не одержав ни одной победы, и занимают в турнирной таблице 14-е место — в зоне стыковых матчей.

«Мы только начали, пока рано о чём-то говорить. Следующие три тура будут определять наш старт. Уже после можно будет подводить какие-то промежуточные итоги. В конце августа поговорим, как мы начали чемпионат», — приводит слова Шелии «РБ Спорт».

19 августа «Ахмат» в 5-м туре РПЛ сыграет на выезде с находящимся в зоне прямого вылета махачкалинским «Динамо». После этого грозненцы в чемпионате дважды сыграют на своём поле — с подмосковными «Химками» 24 августа и тольяттинским «Акроном» 31 августа.

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