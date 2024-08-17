«Зенит» предложил € 10 млн за испанского полузащитника Фидальго

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В конце июля санкт-петербургский «Зенит» направил трансферное предложение мексиканской «Америке» в размере € 8 млн за испанского центрального полузащитника Альваро Фидальго. сообщает 365scores.

По сведениям источника, мексиканцы тогда сразу же запросили € 10 млн. Несколько дней назад петербуржцы приняли предложение и уже готовы были заплатить требуемую сумму, но сторона игрока теперь запрашивает € 12 млн + бонусы или € 15 млн без бонусов. «Зенит» встречное предложение оставил без ответа.

Также сообщается, что сам игрок не хочет уходить из клуба и полностью сосредоточен на выступлении в «Америке».

В прошлом сезоне Фидальго провёл 41 матч мексиканского чемпионата, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передечами.

Напомним, недавно основной центральный полузащитник «Зенита» Вендел получил травму. По предварительным данным, он выбыл на 40 дней.

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