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Защитник «Динамо» рассказал, чем занимается Сергей Паршивлюк в качестве тренера

Защитник «Динамо» рассказал, чем занимается Сергей Паршивлюк в качестве тренера
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Правый защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал о работе в должности тренера бывшего правого защитника бело-голубых Сергея Паршивлюка.

«Сергей Паршивлюк очень помогает всем нам в своей новой тренерской роли. Мне и всем молодым ребятам-защитникам много подсказывает. Он — связующее звено между игроками и тренерским штабом. Шутит часто, когда это уместно, такое тоже довольно важно.

Удалось ли Паршивлюку убить в себе игрока и полностью окунуться в тренерскую работу? Думаю, так быстро такой переход всё-таки невозможен. Он иногда всё ещё принимает участие в тренировках вместе с нами», — приводит слова Бессмертного Legalbet.

35-летний Сергей Паршивлюк, в сезоне-2023/2024 выступавший за московское «Динамо» на позиции правого защитника, в июне 2024 года объявил о завершении игровой карьеры и вошёл в тренерский штаб бело-голубых, возглавляемый чехом Марцелом Личкой.

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