«Ливерпуль» купит самого дорогого вратаря, три россиянки в 1/4 Цинциннати. Главное к утру
Грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили близок к переходу в «Ливерпуль», три теннисистки из России сыграют в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в первом матче сезона АПЛ (1:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Георгий Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу отправится в аренду в «Борнмут».
- Три теннисистки из России сыграют в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати.
- «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче открытия нового сезона АПЛ с «Фулхэмом».
- «Зенит» предложил € 10 млн за испанского полузащитника Фидальго.
- Гвардиола заявил, что Родри не сыграет с «Челси» и после Евро он игрока ни разу не видел.
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- Соболенко обыграла Свитолину и встретится с Самсоновой 1/4 финала в Цинциннати.
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