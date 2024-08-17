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17 августа главные новости спорта, футбол, теннис

«Ливерпуль» купит самого дорогого вратаря, три россиянки в 1/4 Цинциннати. Главное к утру
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Грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили близок к переходу в «Ливерпуль», три теннисистки из России сыграют в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в первом матче сезона АПЛ (1:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Георгий Мамардашвили перейдёт в «Ливерпуль» и сразу отправится в аренду в «Борнмут».
  2. Три теннисистки из России сыграют в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати.
  3. «Манчестер Юнайтед» вырвал победу в матче открытия нового сезона АПЛ с «Фулхэмом».
  4. «Зенит» предложил € 10 млн за испанского полузащитника Фидальго.
  5. Гвардиола заявил, что Родри не сыграет с «Челси» и после Евро он игрока ни разу не видел.
  6. Монфис сенсационно выбил Алькараса с «Мастерса» в Цинциннати.
  7. Стали известны все участники четвертьфинала мужского «Мастерса» в Цинциннати.
  8. «ПСЖ» без Сафонова в составе разгромил «Гавр» Кузяева в матче 1-го тура Лиги 1.
  9. Соболенко обыграла Свитолину и встретится с Самсоновой 1/4 финала в Цинциннати.
  10. Мирра Андреева вышла в четвертьфинал «тысячника» в Цинциннати, обыграв Паолини.

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