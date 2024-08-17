«Ливерпуль» купит самого дорогого вратаря, три россиянки в 1/4 Цинциннати. Главное к утру

Грузинский вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили близок к переходу в «Ливерпуль», три теннисистки из России сыграют в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» в первом матче сезона АПЛ (1:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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