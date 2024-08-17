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Компани отреагировал на победу в первом официальном матче во главе «Баварии»

Компани отреагировал на победу в первом официальном матче во главе «Баварии»
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал победу в первом официальном матче сезона, в котором мюнхенский клуб разгромил «Ульм» (4:0) в первом раунде Кубка Германии. Встреча прошла вчера, 16 августа.

Кубок Германии . 1/32 финала
16 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Ульм 1846
Ульм
Окончен
0 : 4
Бавария
Мюнхен
0:1 Мюллер – 12'     0:2 Мюллер – 14'     0:3 Коман – 79'     0:4 Кейн – 90+3'    

«Прежде всего я рад за команду. Мы хорошо начали и повели 2:0. Особенно я рад тому, что мы сыграли «на ноль». У меня была долгая карьера игрока, и я знаю, что такие матчи не всегда получаются простыми.

Мы отнеслись к сопернику со всей серьёзностью и сыграли дисциплинированно. 4:0 — хороший результат, идем дальше», — приводит слова Компани Bayern & Germany.

Напомним, забитыми голами в составе «Баварии» отличились Гингсли Коман, Гарри Кейн и Томас Мюллер, записавший в свой актив дубль.

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