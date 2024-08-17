Вратарь «Пари НН» Никита Медведев: «Ростов» не предложил мне новый контракт

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев рассказал о своей контрактной ситуации с «Ростовом», который он покинул нынешним летом.

«Ростов» не предложил мне новый контракт, поэтому мне не о чем было думать. Что касается постоянных переездов на поезде, то для меня они не были сложностью», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

29-летний футболист выступал в составе «Ростова» с 2016 по 2017 год и с 2022 по 2024 год. За этот период он принял участие в 41 матче во всех турнирах, в 16 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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