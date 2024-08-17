Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Спартака» Зиньковский: привыкаем и принимаем требования Станковича

Полузащитник «Спартака» Зиньковский: привыкаем и принимаем требования Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как команда воспринимает требования нового главного тренера красно-белых с сезона-2024/2025 серба Деяна Станковича.

«У каждого тренера свои требования, отличные от другого. Каждый тренер видит футбол по-разному, как и футболисты. Привыкаем и принимаем требования Станковича. Слушаем. Стараемся делать то, что нам говорят», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Крыльями Советов».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на пятом месте, набрав семь очков в четырёх матчах. В Кубке России красно-белые единолично лидируют в группе Пути РПЛ, одержав две победы со счётом 3:0 над московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Зорин рассказал о доверии со стороны тренерского штаба Станковича в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android