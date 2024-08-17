Полузащитник «Спартака» Зиньковский: привыкаем и принимаем требования Станковича

Атакующий полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал, как команда воспринимает требования нового главного тренера красно-белых с сезона-2024/2025 серба Деяна Станковича.

«У каждого тренера свои требования, отличные от другого. Каждый тренер видит футбол по-разному, как и футболисты. Привыкаем и принимаем требования Станковича. Слушаем. Стараемся делать то, что нам говорят», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым после матча с «Крыльями Советов».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» находится на пятом месте, набрав семь очков в четырёх матчах. В Кубке России красно-белые единолично лидируют в группе Пути РПЛ, одержав две победы со счётом 3:0 над московским «Динамо» и самарскими «Крыльями Советов».