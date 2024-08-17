Роман Шаронов: «Акрон» хочет играть смело. Так было и в ФНЛ

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов поделился мнением о грядущем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором казанский клуб встретится с «Акроном». Игра состоится 19 августа.

«Может быть, «Рубин» сыграет более смело. Если говорить про «Акрон», я играл против них в ФНЛ. Понятно, что команда, которая выходит в РПЛ, обновляет состав в большом процентном соотношении. Но если мы говорим про рисунок игры, у «Акрона» он не изменился. Они также играют смело. Неважно, с кем играет «Акрон». Это подчёркивает Тедеев. У них есть своё лицо. Они хотят играть смело. Это было и в матче с «Локомотивом», и во всех остальных играх», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Матч «Акрон» — «Рубин» пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. После четырёх туров Российской Премьер-Лиги казанский клуб набрал четыре очка и на текущий момент занимает 12-е место. «Акрон» заработал четыре очка и расположился на 10-й строчке.

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