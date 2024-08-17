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Чемпионат России по футболу: расписание 5-го тура РПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат России по футболу: расписание 5-го тура РПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 17 августа, стартует 5-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих матчей.

Футбол. Чемпионат России, сезон-2024/2025, 5-й тур:

17 августа

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» — 17:00 мск;
«Ростов» — «Оренбург»— 19:30 мск;

18 августа

«Химки» — «Зенит» — 15:00 мск;
«Факел» — «Спартак» — 17:30 мск;
ЦСКА — «Локомотив» — 17:30 мск;
«Краснодар» — «Пари НН» — 20:00 мск;

19 августа

«Акрон» — «Рубин» — 17:30 мск;
«Динамо» Махачкала — «Ахмат» — 20:00 мск.

После четырех туровРоссийской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.

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