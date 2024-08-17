Роман Шаронов: со Станковичем «Спартак» играет агрессивнее, чем с Абаскалем

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов порассуждал о разнице в стиле игры «Спартака» при сербском специалисте Деяне Станковиче и экс-тренере красно-белых Гильермо Абаскале.

«Думаю, что на данный момент они играют агрессивнее. У Абаскаля были хорошие матчи, но не было стабильности. Мне был интересен их стиль игры. У них были отличные матчи, а потом такие, как будто другая команда. Я не знаю, с чем это связано. На данный момент то, что я видел, они достаточно агрессивно играют, держат темп, достаточно смело играют в атаку. Я прочитал, что у Станковича в «Сампдории» были проблемы в командной игре в обороне. И это есть. Последняя игра с «Ахматом» это подтвердила ещё раз. Они владели территорией и мячом, но пропустили несколько выпадов, особенно в конце игры», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль занимал должность главного тренера московского клуба с 2022 по 2024 год. За этот период под его руководством «Спартак» принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых он 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

Станкович был назначен на пост главного тренера красно-белых нынешним летом. Под его руководством «Спартак» провёл шесть матчей во всех соревнованиях. После четырёх туров чемпионата России московский клуб набрал семь очков и занимает пятое место.

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