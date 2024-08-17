Тренер «Челси» посоветовал Чилуэллу покинуть клуб

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска допустил уход из команды 27-летнего левого защитника Бенджамина Чилуэлла.

«Чилуэлл с нами, но последние несколько дней он не тренировался, потому что был болен. Мне нравятся игровые качества Чилли, но проблема заключается в том, что немного сложно найти для него правильную позицию.

Этим утром у нас тренировались 22 игрока. Каждый из них хочет сыграть в матче с «Сити» в воскресенье. Но это невозможно. Когда ты тренируешься каждый день, но не получаешь ни минуты игрового времени, это плохо и для футболистов, и для меня.

Мне нужно принять решение, но, вероятно, лучше уйти и получать игровое время. Трансферное окно открыто, так что посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Марески The Telegraph.

В минувшем сезоне Чилуэлл принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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