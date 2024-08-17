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«Крылья Советов» помогли пострадавшим жителям Курской области

«Крылья Советов» помогли пострадавшим жителям Курской области
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Самарские «Крылья Советов» помогли пострадавшим жителям Курской области, направив им выручку с продажи билетов. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Крылья» перечислили средства, вырученные с продажи билетов, пострадавшим жителям Курской области.

ПФК «Крылья Советов» направил все средства с продажи билетов 9 и 10 августа на матч с «Факелом» в ФК «Авангард» (Курск), который объявлял сбор для пострадавших жителей Курской области.

Благодарим каждого, кто внёс вклад в доброе дело!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, сам матч «Крылья Советов» — «Факел» состоялся 11 августа. На «Солидарность Самара Арена» собрались 7,79 тыс. зрителей. Игра завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

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