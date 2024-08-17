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«Ипсвич Таун» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 14:30

«Ипсвич Таун» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 14:30
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Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ипсвич Таун» встретится с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вчера, 16 августа, новый сезон английской Премьер-лиги стартовал матчем «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма». В этой игре «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

В следующем туре «Ипсвич Таун» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 24 августа. «Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдёт 25 августа.

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Турнирная таблица АПЛ
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