«Ипсвич Таун» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 14:30

Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ипсвич Таун» встретится с «Ливерпулем». Игра пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Вчера, 16 августа, новый сезон английской Премьер-лиги стартовал матчем «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма». В этой игре «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

В следующем туре «Ипсвич Таун» встретится с «Манчестер Сити». Матч состоится 24 августа. «Ливерпуль» сыграет с «Брентфордом». Встреча пройдёт 25 августа.

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