Роман Шаронов: по цифрам Глушенков — лучший игрок старта РПЛ, но я отметил бы Батракова

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов ответил на вопрос, можно ли сказать, что на текущий момент нападающий «Зенита» Максим Глушенков является лучшим игроком чемпионата России.

«Исходя из цифр, наверное, да. Но я бы отметил ещё Батракова. По нему у меня есть достаточно достоверной информации, каким он был, когда был в академии. Там проводили тесты, кто быстрее бежит, и он был там на последних местах. Но за счёт его игрового мышления и правильной подготовки он заиграл. Футбол – это не бег. Понятно, что скорость – это одно из ключевых качеств игрока. Не все ею обладают. Сейчас мы не будем приводить примеры условно медленных игроков в плане бега, но которые мгновенно принимают решения. Я рад за таких игроков, как Батраков», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

Напомним, 19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков выступает в составе московского «Локомотива». В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл шесть матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал ассист. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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