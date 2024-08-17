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«Динамо» — «Крылья Советов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет федеральный канал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге они сыграли вничью — 3:3, во втором круге москвичи обыграли команду Игоря Осинькина со счётом 4:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона динамовцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. «Крылья» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.