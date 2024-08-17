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«Краснодар» объявил о трансфере защитника Гонсалеса из «Мальорки»

«Краснодар» объявил о трансфере защитника Гонсалеса из «Мальорки»
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«Краснодар» и испанская «Мальорка» оформили трансфер 29-летнего Джованни Гонсалеса, он подписал контракт с «быками» до конца июня 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба южан на официальном сайте.

Джованни Гонсалес родился 20 сентября 1994 года в Монтевидео. Джованни – сын бывшего игрока сборной Уругвая Хуана Антонио Гонсалеса, несколько лет игравшего в Испании. Первые шаги в футболе Гонсалеса-младшего тоже были сделаны в Испании – в школе «Овьедо».

Вскоре семья Гонсалесов вернулась в Уругвай, и становление Джованни как футболиста произошло в молодёжной структуре клуба «Ривер Плейт» из Монтевидео. Первые три года профессиональной карьеры фланговый защитник провёл в «Ривер Плейт», затем были три сезона в «Пеньяроле», а с 2022 года выступал за «Мальорку». В 2018 году с «Пеньяролем» он выиграл чемпионат и Суперкубок Уругвая, в 2024 году вместе с «Мальоркой» дошёл до финала Кубка Испании. С 2019 года выступает за сборную Уругвая. Провёл за неё 17 матчей, участвовал в двух розыгрышах Кубка Америки – 2019 и 2021.

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