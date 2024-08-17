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Шаронов: «Динамо» было ближе всех, чтобы забрать очки у «Зенита»

Шаронов: «Динамо» было ближе всех, чтобы забрать очки у «Зенита»
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Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Роман Шаронов ответил на вопрос, когда «Зенит» может потерять первые очки.

«Это рано или поздно случится, но пока на данный момент «Зенит» – явный доминант. «Динамо» было ближе, чтобы забрать у них очки. Для меня, они сыграли достаточно агрессивно в атаке и старались оказывать давление на игроков «Зенита». У «Зенита» не было такого подавляющего преимущества, как в предыдущих матчах», — приводит слова Шаронова «РБ Спорт».

МИР Российская Премьер-лига . 4-й тур
10 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Глушенков – 55'    

«Зенит» и московское «Динамо» встречались в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Сине-бело-голубые обыграли подопечных Марцела Лички со счётом 1:0. Единственный гол во встрече забил нападающий Максим Глушенков. После четырёх туров чемпионата России «Зенит» набрал 12 очков и занимает первое место. «Динамо» заработало девять очков и располагается на второй строчке.

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