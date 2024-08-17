Вратарь «Динамо» Махачкала Волк назвал любимого голкипера в РПЛ

Голкипер «Динамо» Махачкала Давид Волк ответил на вопрос о том, кто является его любимым вратарём в РПЛ.

«Из любимых вратарей РПЛ отмечу Игоря Акинфеева, потому что он долгие годы играет на высшем уровне. Очень рад, что он до сих пор в строю. Надеюсь, он ещё много лет будет с нами. Если говорить про меня, то вижу для себя самые высокие перспективы. В детстве, когда начинаешь играть в футбол, есть мечта стать лучшим. Вот и сейчас у меня такая цель. А команда мечты для меня — «Барселона», хоть клуб сейчас и неважно выглядит. Надеюсь, дела у них будут лучше», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, он провёл в московском клубе всю карьеру. В составе армейцев он стал шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, семикратным обладателем Суперкубка страны, а также обладателем Кубка УЕФА.