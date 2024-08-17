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Луис Энрике бросил бутылку в сторону скамейки «Гавра» во время матча Лиги 1

Луис Энрике бросил бутылку в сторону скамейки «Гавра» во время матча Лиги 1
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике кинул бутылку в сторону скамейки «Гавра» во время очного матча команд в 1-м туре чемпионата Франции.

Франция — Лига 1 . 1-й тур
16 августа 2024, пятница. 21:45 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
1 : 4
ПСЖ
Париж
0:1 Ин – 3'     1:1 Льорис – 48'     1:2 Дембеле – 85'     1:3 Баркола – 86'     1:4 Коло Муани – 90'    

После произошедшего инцидента французский специалист Дидье Дигар, возглавляющий «Гавр», обратился к резервному арбитру. Однако после завершения встречи Энрике принёс извинения Дигару.

Фото: Скриншот из трансляции

После матча с «ПСЖ» Дигар сказал: «Эта ситуация совсем не обостряет наши отношения с Луисом Энрике. Он бросил бутылку, но не увидел меня. Энрике сделал это не специально», — приводит слова тренера «Гавра» RMC Sport.

В составе гостей забили Ли Кан Ин, Усман Дембеле, Брэдли Баркола и Рандаль Коло Муани (с пенальти). «Гавр» ответил точным ударом Готье Льориса.

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