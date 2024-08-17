Рыбчинский: при немцах всё в «Локомотиве» пошло вниз. Мы не понимали, что творится

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, ныне выступающий за «Оренбург», высказался о ситуации в московском клубе при руководстве немецкого спортивного блока.

«Иногда было не очень понятно, чего мы хотим, — то ли развивать молодых ребят и продавать, то ли бороться за высокие места. В моём понимании «Локомотив» — топ-клуб, который должен ставить перед собой высокие цели. При немцах всё пошло вниз. Игроки тоже не понимали, что творилось», — сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в июле 2021 года «Локомотив» пригласил известного немецкого специалиста Ральфа Рангника, чтобы тот изменил стратегию развития клуба. «Локомотив» объявил о его назначении на должность руководителя по спорту и развитию.

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