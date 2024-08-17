Рыбчинский: о решении Игнашевича узнали только после суперфинала Кубка России

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский, ранее игравший за «Балтику», высказался об уходе Сергея Игнашевича с поста главного тренера калининградской команды.

– Удивило решение Игнашевича подать в отставку?

– Мы узнали о нём после финала Кубка. Прям неожиданностью это не стало, он два года был в команде. Сказал, что «Балтике» нужны перемены.

– И никто из игроков даже не подозревал, что Игнашевич уйдёт?

– Да, мы готовились как ни в чём не бывало, – сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Сергей Игнашевич стал главным тренером «Балтики» в октябре 2021 года. Этим летом он принял решение покинуть калининградскую команду. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 16-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.