Таранов: не хочу списывать со счетов «Крылья», но «Динамо» — однозначный фаворит

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 5-го тура чемпионата России, в котором самарский клуб встретится с московским «Динамо». Игра состоится 17 августа.

«Не хотелось бы списывать со счетов «Крылья», но не могу не согласиться с тем, что на сегодняшний день «Динамо» — однозначный фаворит. В последнем матче «Крыльев» со «Спартаком» были неплохие подходы и контратаки, но совершили необязательные ошибки.

С «Динамо» нужно сыграть более надёжно и ответственно в обороне. «Крылья» много пропускают, но неплохо выбегают в атаку. Правда, мало забивают. В этом сезоне пока у «Крыльев» не ладится ни с атакой, ни с обороной. Жалко», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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