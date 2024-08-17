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Рыбчинский выделил главное отличие испанца Деограсии от российских тренеров

Рыбчинский выделил главное отличие испанца Деограсии от российских тренеров
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Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский высказался о работе под руководством Давида Деограсии.

– Какой он тренер?
– Довольно интересный, со своим видением футбола. Радует, что практически все тренировки у него проходят через мяч. Много упражнений, где надо постоянно думать, что и как делать. Очень интересно.

– Испанская школа чувствуется?
– У каждого тренера своё видение футбола. У иностранцев больше тренировки проходят через мяч, меньше беговой работы, а если она и есть, то всё с мячом.

– То есть физики на сборах было меньше, чем обычно?
– Не сказал бы, что сборы были лёгкими. Через мяч работали, но беговой работы было много, – сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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