Рыбчинский выделил главное отличие испанца Деограсии от российских тренеров

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский высказался о работе под руководством Давида Деограсии.

– Какой он тренер?

– Довольно интересный, со своим видением футбола. Радует, что практически все тренировки у него проходят через мяч. Много упражнений, где надо постоянно думать, что и как делать. Очень интересно.

– Испанская школа чувствуется?

– У каждого тренера своё видение футбола. У иностранцев больше тренировки проходят через мяч, меньше беговой работы, а если она и есть, то всё с мячом.

– То есть физики на сборах было меньше, чем обычно?

– Не сказал бы, что сборы были лёгкими. Через мяч работали, но беговой работы было много, – сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.