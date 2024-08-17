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Рыбчинский: Сёмин — легенда футбола и «Локомотива». Я очень ему благодарен

Рыбчинский: Сёмин — легенда футбола и «Локомотива». Я очень ему благодарен
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Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский, ранее игравший за «Локомотив», тепло высказался в адрес известного футбольного тренера Юрия Семина.

«Юрий Павлович — легенда футбола и «Локомотива». Я очень ему благодарен за то, что начал подводить меня к основе. Он всегда от всех требовал выкладываться по максимуму. Говорил: «Как ты выкладываешься, так тебя футбол потом отблагодарит», – сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, Юрий Сёмин – один из самых титулованных тренеров в отечественном футболе. На его счету три чемпионских титула с московским «Локомотивом», шесть выигранных Кубков России (ещё один – в качестве президента железнодорожников). Также среди достижений Юрия Павловича значатся успешные результаты в еврокубках. Последней командой 77-летнего тренера был «Ростов», который он возглавлял с августа по сентябрь 2021 года. С того момента Сёмин находится в статусе свободного агента.

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