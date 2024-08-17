«Валенсия» ищет нового вратаря на замену Мамардашвили, близкому к переходу в «Ливерпуль»

«Валенсия» инициировала поиски нового вратаря на замену 23-летнему голкиперу Георгию Мамардашвили, который находится в шаге от перехода в «Ливерпуль». Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По информации источника, «Валенсия» и «Ливерпуль» договорились о трансфере в € 35 млн. Мамардашвили взволнован перспективой перехода в английский клуб.

Ранее сообщалось, что грузинский вратарь уже принял условия контракта, предлагаемые мерсисайдцами.

Контракт Мамардашвили с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. В минувшем сезоне голкипер провёл 32 матча, 12 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 34 мяча. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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