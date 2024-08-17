Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Сент-Этьен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Первой лиги 17 августа

Расписание матчей Первой лиги 17 августа
Комментарии

Сегодня, 17 августа, в 6-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • «Шинник» — «Родина» — 17:00 мск;
  • «КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» — 17:30 мск;
  • «Арсенал» (Тула) — «Алания» — 19:00 мск;
  • «Торпедо» (Москва) — «Нефтехимик» — 19:24 мск.

После пяти туров Первой лиги первое место занимает тульский «Арсенал», набравший 13 очков. На второй строчке располагается «Нефтехимик», заработавший 10 баллов. Замыкает тройку лидеров «Урал», который набрал также 10 очков.

На текущий момент последнее место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Шинник», набравший одно очко в пяти матчах.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Материалы по теме
«Ротор» в меньшинстве обыграл «Балтику» в матче 6-го тура Первой лиги

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android