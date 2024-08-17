Расписание матчей Первой лиги 17 августа

Сегодня, 17 августа, в 6-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

«Шинник» — «Родина» — 17:00 мск;

«КАМАЗ» — «СКА-Хабаровск» — 17:30 мск;

«Арсенал» (Тула) — «Алания» — 19:00 мск;

«Торпедо» (Москва) — «Нефтехимик» — 19:24 мск.

После пяти туров Первой лиги первое место занимает тульский «Арсенал», набравший 13 очков. На второй строчке располагается «Нефтехимик», заработавший 10 баллов. Замыкает тройку лидеров «Урал», который набрал также 10 очков.

На текущий момент последнее место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Шинник», набравший одно очко в пяти матчах.

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