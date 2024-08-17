Таранов: у меня тоже было желание забивать, но, в отличие от меня, Дивеев реализует мечту

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о результативности защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«Я убеждён, что причина результативности Дивеева в большом желании забивать. У меня тоже было большое желание забивать, но, в отличие от меня, Дивеев больше реализует свою мечту. Мало того что в обороне здорово играет, так ещё и на стандартах успешно подключается», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев забивает в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).