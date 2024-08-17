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«Ростов» — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владислав Безбородов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После четырёх туров РПЛ «Ростов» набрал пять очков и занимает девятое место. «Оренбург» заработал пять очков и располагается на восьмой строчке.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команды сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге «Ростов» обыграл «Оренбург» со счётом 2:1.

В 4-м туре чемпионата России «Ростов» сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1). «Оренбург» поделил очки с тольяттинским «Акроном» (2:2).

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