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Флик рассказал, кто станет капитаном «Барселоны» после ухода Роберто

Флик рассказал, кто станет капитаном «Барселоны» после ухода Роберто
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подтвердил информацию о том, что немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген станет новым капитаном каталонского клуба.

«Кто будет капитаном? Марк наш капитан. На следующей неделе мы будем голосовать за остальных капитанов», – приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Предыдущим капитаном каталонского клуба был Серхи Роберто. Но после минувшего сезона он покинул команду.

Напомним, Флик был назначен на пост нового главного тренера каталонского клуба нынешним летом. Его трудовое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года. По итогам минувшего сезона мадридский «Реал» выиграл испанскую Примеру, а также Лигу чемпионов. Сине-гранатовые заняли второе место в чемпионате Испании и покинули Лигу чемпионов на стадии 1/4 финала.

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