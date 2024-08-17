Тен Хаг отметил высокий уровень игры Каземиро и Мазрауи в матче с «Фулхэмом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о качестве игры опорного полузащитника Каземиро и защитника Нуссайра Мазрауи в матче 1-го тура чемпионата Англии с «Фулхэмом», в котором «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

«Каземиро был очень важен во владении мячом и вне его. Это тот Каземиро, игрой которого мы все наслаждаемся.

Мазрауи? Я знаю его именно таким. Он отличный защитник, но также очень собран с мячом. Когда он готов на 100%, он может сделать гораздо больше», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии по футболу «Манчестер Юнайтед» заработал 60 очков. «Красные дьяволы» заняли восьмое место в турнирной таблице. «Фулхэм» за 38 матчей в прошлом розыгрыше АПЛ набрал 47 очков. Он финишировал на 13-й строчке.

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