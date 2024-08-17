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«Динамо» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:00

«Динамо» — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 17 августа, состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» (Москва). Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 17:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге они сыграли вничью — 3:3, во втором круге москвичи обыграли команду Игоря Осинькина со счётом 4:1.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона динамовцы располагаются на втором месте в турнирной таблице, набрав девять очков. «Крылья» занимают 13-е место, в активе у самарцев три очка.

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