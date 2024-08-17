Джуд Беллингем стал амбассадором Louis Vuitton

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем стал новым амбассадором французского бренда премиальной одежды Louis Vuitton.

Фото: Соцсети Louis Vuitton

Фото: Соцсети Louis Vuitton

Фото: Соцсети Louis Vuitton

Сотрудничество с модным домом бренд отметил минималистичной и брутальной съёмкой, фотографом которой стал Габриэль Мозес.

«Я рад приветствовать Джуда в нашей семье. Его харизма и то, чего он уже достиг на своём вдохновляющем пути, даёт очень много нашему сообществу», — прокомментировал подписание креативный директор LV Фаррелл Уильямс.

Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.