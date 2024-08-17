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Владислав Радимов дал неожиданный прогноз на матч «Барселоны» с «Валенсией»

Владислав Радимов дал неожиданный прогноз на матч «Барселоны» с «Валенсией»
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче «Валенсии» с «Барселоной» в рамках 1-го тура чемпионата Испании по футболу.

Испания — Примера . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я думаю, что «Валенсия» дома не проиграет. У «Барсы» вообще сейчас игроков нет», – сказал Радимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Матч «Валенсия» — «Барселона» состоится сегодня на стадионе «Месталья» в Валенсии, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании по футболу «Барселона» набрала 85 очков. Каталонская команда заняла второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 49 очков за 38 матчей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Она финишировала на девятой строчке.

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