Владислав Радимов дал неожиданный прогноз на матч «Барселоны» с «Валенсией»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о предстоящем матче «Валенсии» с «Барселоной» в рамках 1-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Я думаю, что «Валенсия» дома не проиграет. У «Барсы» вообще сейчас игроков нет», – сказал Радимов в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

Матч «Валенсия» — «Барселона» состоится сегодня на стадионе «Месталья» в Валенсии, стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионата Испании по футболу «Барселона» набрала 85 очков. Каталонская команда заняла второе место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 49 очков за 38 матчей в прошедшем розыгрыше Ла Лиги. Она финишировала на девятой строчке.