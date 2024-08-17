Месси требует € 50 тыс. с экоактивистов, обливших краской его дом на Ибице

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси требует сумму в € 50 тыс. с экоактивистов, которые ранее облили краской его дом на Ибице. Об этом сообщает El Español.

По информации источника, организация, взявшая на себя ответственность за проведение подобной акции, считает сумму в € 50 тыс. непропорциональной нанесённому ущербу. В судебном иске сторона футболиста обвинила группу в преступном ущербе.

Пресс-секретарь данной экологической организации Бильбо Бассатерра заявил, что «если бы даже пришлось перекрасить дом, стоимость работ не составила бы € 50 тыс.».

Указанная акция, целью которой было привлечение внимания к «ответственности богатых во время климатического кризиса», состоялась 6 августа. Спустя два дня трое активистов, принимавших в ней участие, были арестованы.

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