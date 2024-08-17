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Иван Таранов рассказал, в чём главная проблема «Крыльев Советов»

Иван Таранов рассказал, в чём главная проблема «Крыльев Советов»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Иван Таранов высказался о проблемах самарской команды.

«Главная проблема «Крыльев» в том, что из Самары люди только уходят. Приходят в основном молодые ребята, или берут кого-то в аренду. Нет такого стабильного костяка команды, который из года в год добивался бы результата. Наверное, на этом и основывается трансферная политика клуба. Осуждать не имею права, можно только обсуждать. Главная проблема в том, что нет костяка, который сохранился бы на несколько лет», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» занимают 13-е место в таблице, в активе у самарцев три очка.

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