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«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

«Арсенал» — «Вулверхэмптон»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00
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Сегодня, 17 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Арсенал» встретится с «Вулверхэмптоном». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Джарред Джиллетт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 1-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вчера, 16 августа, новый сезон английской Премьер-лиги стартовал матчем «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэма». В этой игре «красные дьяволы» одержали победу со счётом 1:0.

В следующем туре «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Матч состоится 24 августа. «Вулверхэмптон» сыграет с «Челси». Встреча пройдёт 25 августа.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
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