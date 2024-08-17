Рыбчинский: сказал Николичу, что рад снова видеть его в РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, ныне выступающий за «Оренбург», поделился мнением о бывшем главном тренере железнодорожников Марко Николиче (2020–2021 гг.), ныне возглавляющим ЦСКА.

— Больше всего игр в «Локомотиве» у тебя при Николиче — какой он тренер?

— Марко жёсткий, но справедливый. Если ему что-то не нравится, всегда открыто об этом скажет в раздевалке. Если ты хорош, похвалит.

— Рад его возвращению в РПЛ?

— Да, не скрою, что у меня остались приятные воспоминания от работы с Марко. При нём я больше всего играл, выиграли с ним Кубок, серебряные и бронзовые медали в РПЛ.

— На матче с ЦСКА удалось пообщаться?

— Успели немного поговорить. Сказал ему, что рад видеть в РПЛ. Николич тоже был рад меня видеть. Пожелали друг другу удачи в сезоне, — сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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