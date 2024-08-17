Александр Мостовой: у «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче 5-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 17 августа.

«Динамо» — однозначный фаворит матча с «Крыльями». Но на поле может произойти что угодно. В игре с «Зенитом» «Динамо» выглядело неплохо и не заслуживало поражения. Что касается «Крыльев», то многие команды начинают сезон плохо — такое бывает во всех чемпионатах. Потом кто-то выкарабкивается, а кто-то весь сезон продолжает барахтаться. У «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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