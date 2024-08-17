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Александр Мостовой: у «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу

Александр Мостовой: у «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о грядущем матче 5-го тура чемпионата России, в котором московское «Динамо» встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится 17 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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П1
X
П2

«Динамо» — однозначный фаворит матча с «Крыльями». Но на поле может произойти что угодно. В игре с «Зенитом» «Динамо» выглядело неплохо и не заслуживало поражения. Что касается «Крыльев», то многие команды начинают сезон плохо — такое бывает во всех чемпионатах. Потом кто-то выкарабкивается, а кто-то весь сезон продолжает барахтаться. У «Крыльев» непростая ситуация, но рано бить тревогу», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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