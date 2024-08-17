Дмитрий Рыбчинский назвал главные причины вылета «Балтики» из РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский, ранее игравший за «Балтику», назвал главные причины вылета калининградцев из РПЛ.

— Банально не набрали нужное количество очков. Были обидные поражения на последних минутах, где не должны были упускать. Помню игру с тем же «Уралом», когда нам забили в конце. С «Динамо» тоже вели, а за семь минут до конца нам успели забить два.

— Клуб действительно делал акцент на Кубок?

— Нет. Задача была остаться в РПЛ, но понятно, что Кубок тоже был важен, – сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 15-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.