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Воспитанник «Локомотива» Рыбчинский оценил старт команды в новом чемпионате России

Воспитанник «Локомотива» Рыбчинский оценил старт команды в новом чемпионате России
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Воспитанник «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, ныне выступающий за «Оренбург», высказался об успешном старте железнодорожников в новом сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Тебя удивил успешный старт «Локомотива» в РПЛ, несмотря на потерю лидеров?
— Нет. Они и прошлый сезон тоже хорошо закончили. Да, ушли игроки, но команда прилично смотрится. Не знаю, как скажется в перспективе уход лидеров, я же теперь не в команде. Но со стороны игра у них смотрится неплохо, — сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал девять очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка.

Турнирная таблица РПЛ
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