Рыбчинский: надоело видеть только «Зенит» чемпионом. «Динамо» способно с ним побороться

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский высказался о чемпионской гонке в РПЛ.

— Есть ощущение, что смены лидера в РПЛ мы и в этом сезоне не увидим?

— Посмотрим. Концовка предыдущего сезона была непонятной. «Динамо» и «Краснодар» до последнего боролись с «Зенитом». В этом сезоне «Динамо» способно побороться.

— Не расстраивает гегемония одной команды в РПЛ?

— Понятно, что немного надоело видеть только «Зенит» чемпионом. Но если команда выигрывает, значит, заслуженно. Победителей не судят, – сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 12 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с девятью очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также девять очков.