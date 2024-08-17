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Полузащитник «Оренбурга» Рыбчинский сформулировал цели команды в новом сезоне

Полузащитник «Оренбурга» Рыбчинский сформулировал цели команды в новом сезоне
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Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Рыбчинский ответил на вопросы о целях команды в новом сезоне.

— У твоей нынешней команды есть цели в Кубке?
— Для нас в приоритете чемпионат, надо набирать очки. Но и в Кубке постараемся побеждать и выйти из группы.

— На что, по-твоему, может претендовать команда в этом сезоне?
— Не надо заглядывать вперёд. Понятно, что нам надо набрать как можно больше очков в чемпионате и попасть в топ-10, топ-7. В Кубке же хотелось бы выйти из группы, — сказал Рыбчинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После четырёх туров Российской Премьер-Лиги «Оренбург» набрал пять очков и на текущий момент занимает восьмое место. После двух туров Фонбет Кубка России «Оренбург» не набрал ни одного очка и располагается на четвёртой строчке в квартете В.

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