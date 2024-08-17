Рыбчинский: удивило закрытие «Казанки» — через неё многие приходили в основу «Локо»

Воспитанник московского «Локомотива» Дмитрий Рыбчинский, ныне выступающий за «Оренбург», высказался относительно закрытия проекта «Казанки».

— Ты поиграл и в «Казанке» — удивился решению закрыть команду?

— Это же было как раз при немцах. Сложно сказать, но, по мне, не надо было этого делать. Через «Казанку» многие ребята приходили в основой состав. Это было хорошей ступенькой развития. Удивило это решение.

Дмитрий Рыбчинский выступал в составе «Казанки» с 2017 по 2020 год. За этот период он принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с «Оренбургом» рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.

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