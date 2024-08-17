«ПСЖ» объявил о переходе 19-летнего вингера Дезире Дуэ

«ПСЖ» объявил о трансфере 19-летнего крайнего нападающего Дезире Дуэ, ранее выступавшего в составе «Ренна». Контракт с французским футболистом рассчитан до 2029 года.

Фото: ФК «ПСЖ»

19-летний вингер является воспитанником «Ренна». Он прошёл путь от молодёжки до основной команды. В минувшем сезоне Дуэ сыграл 43 матча во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. В общей сложности французский нападающий провёл на поле 2395 минут. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции «Ренн» набрал 46 очков и занял 10-е место. «ПСЖ» выиграл Лигу 1, заработав 76 очков в 34 матчах.