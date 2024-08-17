Иван Таранов: Дивеев — игрок для среднего европейского клуба из топ-чемпионата

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о защитнике армейцев Игоре Дивееве.

«На данный момент Дивеев — игрок для среднего европейского клуба из топ-чемпионата. Если будет продолжать в том же духе, его могут куда-нибудь забрать», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, российский защитник забил в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Пари Нижний Новгород». Таким образом, Игорь Дивеев забивает в третьей игре подряд. Ранее Дивеев забил два мяча в игре 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (5:1), а также в матче 4-го тура с «Краснодаром» (1:2). Кроме того, на счету Дивеева забитый мяч в игре 2-го тура чемпионата России с «Пари Нижний Новгород» (3:0).

В минувшем сезоне Дивеев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности защитник провёл на поле 1241 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.