Форвард «ПСЖ» Рамуш получил травму в игре с «Гавром» и покинул стадион на костылях

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуша получил травму в игре стартового тура Лиги 1 с «Гавром» (4:1) и покидал стадион на костылях.

После игры главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о состоянии форварда.

«Я не врач, но мне травма кажется достаточно серьёзной. Не знаю, на сколько недель он выбыл, но всё серьёзно», – заявил Энрике на послематчевой пресс-конференции.

16 августа состоялась игра 1-го тура чемпионата Франции по футболу между «Гавром» и «ПСЖ». Команды сыграли на стадионе «Осеан» в Гавре. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Вилли Делажо. Стартовый свисток раздался в 21:45 мск. Встреча закончилась победой парижан со счётом 4:1. 23-летний форвард во время игры получил повреждение голеностопа и на 20-й минуте был заменён на Рандаля Коло Муани.