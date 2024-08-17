«Ливерпуль» — единственный клуб в топ-7 лиг Европы, не купивший игроков в 2024 году

На текущий момент «Ливерпуль» является единственным клубом в семёрке ведущих европейских чемпионатов, куда входят 132 команды, который не приобрёл ни одного футболиста в 2024 году.

Последние приобретения английский клуб совершил летом 2023 года, когда в команду пришли полузащитники Доминик Собослаи, Алексис Мак Аллистер, Райан Гвавенберх и Ватару Эндо.

По итогам минувшего сезона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» набрал 82 очка и занял третье место.

Новый сезон чемпионата Англии стартует для мерсисайдцев сегодня, 17 августа. В матче 1-го тура АПЛ «Ливерпуль» встретится с «Ипсвич Таун». Игра пройдёт на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче. В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.