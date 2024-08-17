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Таранов: не думаю, что в матче с «Локомотивом» Николича будет сверлить что-то изнутри

Таранов: не думаю, что в матче с «Локомотивом» Николича будет сверлить что-то изнутри
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Бывший защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о матче 5-го тура РПЛ, в котором ЦСКА встретится с «Локомотивом». Игра состоится 18 августа.

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не знаю, насколько будет присутствовать элемент принципиальности для Николича. Если он расставался с «Локомотивом» в хороших отношениях, не думаю, что там будет его сверлить что-то внутри. «Локомотив» мне сейчас очень нравится. Мне даже на ум не приходит кто-то из легионеров в их команде — играют все наши ребята и показывают достойный футбол. «Локомотив» сейчас очень симпатичен.

ЦСКА не хватает хорошего, квалифицированного форварда, даже целой линии атаки. Сами видите, что Дивеев — лучший бомбардир команды. «Локомотив» играет в более атакующий футбол, ЦСКА — больше оборонительного склада. Как воспитанник армейского клуба всегда буду отдавать предпочтение ЦСКА, но «Локомотив» сейчас очень симпатичен, поэтому будет интересно посмотреть», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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