Виллиан Жозе объяснил, почему не смог присоединиться к «Спартаку» в оптимальной форме

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе рассказал, почему не получилось присоединиться к команде в оптимальном состоянии.

— Почему не получилось присоединиться к команде в оптимальном состоянии?

— Я больше месяца был в отпуске. И вполне нормально, что после этого сложно сразу влиться в команду, которая приступила к тренировкам значительно раньше. Например, Барко приехал из Аргентины, где сезон в самом разгаре. У меня ситуация другая. Ещё раз спасибо тем, кто помогает мне наверстать это время, – приводит слова Жозе пресс-служба команды на официальном сайте.

Этим летом «Спартак» объявил о трансфере Виллиана Жозе из «Бетиса». В составе красно-белых он провёл чеытре игры и не отметился результативными действиями.

В минувшем сезоне испанской Примеры форвард сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач. По версии немецкого интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 5 млн.